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26 апреля 201910:03

Савченко удивила сравнением российских и украинских тюрем

EPA

"Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почета", — ответила на вопрос о российских и украинских тюрьмах депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она пояснила, что для россиян была чем-то непонятным — страной Украиной.

В остальном, добавила Надежда Савченко в эфире канала NewsOne, разницы нет ни в быту, ни по помещениям, ни по методам работы. "Потому что это все советская система", — пояснила Савченко.

На Украине она год провела в тюрьме по обвинению в подготовке терактов в центре Киева и подготовке расстрела Думы. В России Надежда Савченко была осуждена на 22 года в марте 2016 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она корректировала минометный огонь у поселка Металлист под Луганском. Под обстрел попала телегруппа журналистов.

Но уже в конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко. Надежда вернулась на родину. Здесь она заявила, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако предвыборную кампанию на Украине 2019 года она провела в тюрьме. В марте 2018 года Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, дав согласие на ее задержание и арест.

Надежда Савченко призналась, что тяжелее всего во время ее заключения было ее сестре и матери.

"Вы спросили, перед кем мне стыдно – наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это", — подчеркнула она.

При этом Савченко подчеркнула, что тяжело было морально, психологически понять, почему герой Украины является врагом народа на Украине и сидит в тюрьме. Тяжело было ощутить дух неволи, продолжила Савченко, и видеть то, как на ее второй арест реагировал мир.

Надежда Савченко заявила, что будет работать вместе с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, позицию которого поддерживает.

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