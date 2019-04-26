26 апреля 201909:45
"Ювентус" может подписать полузащитника "Лиона" Фекира
Хавбек футбольной сборной Франции и клуба "Лион" Набиль Фекир может уже нынешним летом сменить клубную прописку и продолжить карьеру в рядах чемпионов Италии из туринского "Ювентуса". Тренсфер 25-летнего француза может обойтись "Старой синьоре" в 70 млн евро.
Действующий контракт Фекира с клубом французской Лиги 1 истекает в июне 2020 года, напоминает издание L`Equipe. Стоит также напомнить, что полузащитник с лета прошлого года находится в "листе ожидания" английского "Ливерпуля", который также всерьез интересуется фигурой одного из лидеров "Лиона".
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