Де Хеа может покинуть "Манчестер Юнайтед" и отправиться в Париж

Голкипер футбольной сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа продолжает противостояние со своими нынешними работодателями и не подписывает новый контракт с "красными дьяволами". Вратарь хочет больше денег и ради этого может даже перейти во французский "Пари Сен-Жермен".

Как уже сообщали Вести.Ru, Де Хеа настаивает на повышении зарплаты до уровня ведущих игроков "МЮ". Издание The Sun сообщает, что испанец хочет получать не менее 400 тыс. евро в неделю.

Действующее соглашение вратаря с манкунианцами истекает летом 2020 года и в этой связи "Юнайтед" может продать капризного игрока, с которым в воротах клуб пропустил за сезон 50 голов, чего не случалось 40 лет.

Но ясно, что Давид не останется безработным. В частности, на голкипера претендует чемпион Франции "ПСЖ", который, похоже, готов потратиться на исключительный личный контракт футболиста. Парижане оценивают 28-летнего испанца в 60 млн фунтов стерлингов или около 70 млн евро.