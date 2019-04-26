Ушла из жизни российская актриса Элина Быстрицкая

Выдающаяся российская и советская актриса Элина Авраамовна Быстрицкая ушла из жизни. 4 апреля ей исполнился 91 год. В Малом театре, где артистка работала с 1958 года, рассказали, что последнее время она тяжело болела, пишет агентство ТАСС.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась в семье военного врача. Во время Великой Отечественной войны работала медсестрой в госпитале. В 1945 году училась в акушерско-фельдшерской школе. Однако позднее пошла в Киевский институт театрального искусства.

На счету Быстрицкой десятки ролей в театре и кино. Однако большинству россиян она запомнилась, прежде всего, ролью Аксиньи в кинокартине "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова.

Эвелина Авраамовна Быстрицкая была удостоена ряда государственных наград: например, Ордена "За Заслуги перед Отечеством" I степени, Ордена Отечественной войны II степени, Ордена Трудового Красного Знамени.