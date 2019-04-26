Губернатор Приморья: технико-экономическое обоснование для моста между РФ и КНДР готово

Губернатор Приморского края сообщил о готовности технико-экономического обоснования по проекту моста через пограничную реку Туманную между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".

"Технико-экономическое обоснование подготовлено, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало дальнейшую проработку проекта и предложений по работе. У нас есть общая территория - порт Раджин. Она является свободной зоной. Туда проложили дорогу с колеей нашей ширины, которую тоже можно использовать", — рассказал Олег Кожемяко.

Напомним, ранее министр Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что автомобильный мост через реку Туманная между Россией и Северной Кореей построят по российским стандартам. В начале марта в Москве межправительственная комиссия провела заседание межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Главная тема мероприятия — строительство автомобильного моста между Северной Кореей и Россией. На данный момент действует только железнодорожное и авиационное сообщение, в частности, участок от станции Хасан в Приморье до порта Раджин в КНДР. Он был построен в период с 2008 по 2014 годы, и имеет пропускную способность до пяти миллионов тонн грузов в год.