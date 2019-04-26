Шеннон Бригс: мне предложили бой с Владимиром Кличко

Американский боксер супертяжелой весовой категории Шеннон Бриггс сообщил журналистам, что ему был предложен бой с экс-чемпионом мира по четырем версиям Владимиром Кличко. Правда, при этом темнокожий спортсмен не назвал имени таинственного организатора его боя.

"Мой мобильник разбудил меня в три часа ночи и чей-то голос предложил провести бой с Кличко-младшим, — цитирует Бриггса канал IFL TV. – Конечно, я ответил – "Lets go, champ!", — потому что считаю, что если Владимир вернется, то это будет гром, молний и землетрясение!"

Слухи о возвращении Кличко в ринг ходят с начала нынешнего года, а первой новостью было сообщение о том, что компания DAZN предложила экс-чемпиону контракт на три боя по цене 80 млн евро. Сам боксер эти предложения не комментировал, а его старший брат Виталий сказал, что если сумма вырастет до 100 млн евро, то семья подумает над возвращением Владимира.