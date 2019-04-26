Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом

Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин. Он подписал указ, по которому такая методика должна быть представлена на утверждение главы государства до 1 июня 2019 года. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

При этом в указе отмечается, что для оценки эффективности работы чиновников будут использоваться 15 показателей. Среди них уровень доверия к власти, естественный прирост населения, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования в регионе и доступность жилья. В оценку эффективности работы губернаторов должны войти уровень реальной среднемесячной зарплаты, качество окружающей среды, доля городов с благоприятной городской средой, объем инвестиций в основной капитал, объем инвестиций в основной капитал, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

Кроме того, будут также использоваться такие показатели, как количество семей, улучшивших жилищные условия, и доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

В указе прописано, что каждый год до 1 марта администрация президента должна будет представлять главе государства доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов. Кроме того, до 1 июня российское правительство и кремлевская администрации обязаны представить президенту предложения по разработке правил распределения в 2019 году между российскими субъектами грантов в форме межбюджетных трансфертов.