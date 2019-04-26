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26 апреля 201912:25

Томские абитуриенты попробуют поступить в столичный ГИТИС

ГТРК "Томск"

Томские выпускники попробуют поступить в столичный ГИТИС. Приемная комиссия московского вуза откроется в рамках проекта "Поколение М", сообщает ГТРК "Томск".

6 и 7 мая приемная факультета эстрады ждет претендующих на столичное образование в Центре культуры Томского государственного университета, уточнили в пресс-службе мэрии. Абитуриентам необходимо пройти творческое прослушивание.

Будущие студенты должны подготовить к экзамену по мастерству вокальные произведения, отрывки из литературных произведений. Кроме того, поступающих могут попросить выполнить любой сценический этюд по выбору экзаменатора.

Организаторы проекта напоминают, что количество мест ограничено. поэтому желающим стоит поторопиться: регистрация закончится 5 мая.

Текст: ГТРК "Томск"

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