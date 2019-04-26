Недопущение ядерной войны: МИД РФ прокомментировал молчание США

Размещение американского стратегического вооружения на территории неядерных стран – это прямое нарушение ДНЯО, то есть Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Единственное решение этой проблемы – немедленный вывоз всего ядерного оружия обратно в США и ликвидация всей инфраструктуры, которая позволяет быстро развернуть стратегические комплексы заново, уверен дипломат. Кроме того, необходим запрет на проведение учений, связанных с применением ядерного оружия, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Рябко.

В этой связи Штаты не имеют права предъявлять претензии другим странам, будто те тестируют атомное оружие. Так как США сами отказались ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания.

Вместе с тем, уверен Сергей Рябко, Штаты рассматривают Европу в качестве вероятного поля боя, где будет применено ядерное оружие. Об этом говорит тот факт, что США планируют разместить в ЕС боеголовки небольшой мощности и высокой точности, которые понижают порог применения ядерного оружия и повышают шанс начала глобального военного конфликта с катастрофическими последствиями.

Неудивительно, что Соединенные Штаты так и не отреагировали на предложение России сделать совместное заявление о недопущении ядерной войны, подытожил дипломат.