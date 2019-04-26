Погода на выходные: равновесие восстановится

Характер погодных условий в европейской части России существенным образом изменится: теплый воздух сохранит свои позиции только над южными регионами, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу пока еще тепло, около плюс 20, в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, днем снова солнечно, но прохладно – не выше плюс 12.

Похолодает и в Санкт-Петербурге, в субботу пройдут дожди, воздух прогреется до 20-22 градусов, в воскресенье солнечно, плюс 9-11.

На Русском Севере дождливо и ветрено будет только в Республике Коми. В Сыктывкаре в субботу дождь со снегом плюс 2-4 градуса, в воскресенье около ноля, без осадков. В Нарьян-Маре минус 5-8, солнечно. В Мурманске в субботу плюс 2-4, в воскресенье 7-9 градусов тепла, без осадков.

В Черноземье в субботу солнечно и тепло, в воскресенье пройдут дожди, прогремят грозы, похолодает. В Орле, Белгороде и Воронеже в субботу плюс 22-25, в воскресенье плюс 15-18.

В Поволжье выходные будут дождливыми. В Кирове в субботу плюс 10-12 градусов, в воскресенье 4-6 выше ноля. В Саранске, Пензе и Самаре в субботу плюс 20-22, в воскресенье около плюс 10.



На Юге тепло и солнечно. В Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону плюс 23-25, в Ялте и Сочи плюс 16-19.

На Урале дожди. В Ижевске, Екатеринбурге в Кургане субботу около плюс 15, в воскресенье не выше плюс 5.

В Западной Сибири облачно и дождливо. В Омске 8-11 градусов тепла, в Новосибирске плюс 4-7. В Красноярске от ноля до плюс 3, временами мокрый снег.

На юге Дальнего Востока преимущественно облачно, но без осадков и тепло. Во Владивостоке и в Хабаровске плюс 22-24 градуса.