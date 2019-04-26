МВД подсчитало россиян, переехавших в Крым

С 2014 года в Крым на постоянное место жительства переехали 65 137 россиян, сообщили News.ru в республиканском МВД. По разрешениям на временное пребывание в Крыму находятся более 15 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, по виду на жительство – почти 18 тысяч человек.

Из иностранцев в Крым чаще всего приезжают граждане Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Ранее глава Крымстата Ольша Балдина сообщила, что на 1 января 2019 года численность населения Крыма составила 1,9 миллиона человек, Севастополя – 443,2 тысячи человек.