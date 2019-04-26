Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 апреля 201912:09

МВД подсчитало россиян, переехавших в Крым

crimeastories.ru

С 2014 года в Крым на постоянное место жительства переехали 65 137 россиян, сообщили News.ru в республиканском МВД. По разрешениям на временное пребывание в Крыму находятся более 15 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, по виду на жительство – почти 18 тысяч человек.

Из иностранцев в Крым чаще всего приезжают граждане Украины, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Ранее глава Крымстата Ольша Балдина сообщила, что на 1 января 2019 года численность населения Крыма составила 1,9 миллиона человек, Севастополя – 443,2 тысячи человек.

Сейчас

11:13

Путин и Си обменялись подарками

10:20

Умерла Элина Быстрицкая

08:36

Бронепоезд Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока

06:49

ЦРУ завело аккаунт в Instagram

05:49

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму

05:05

В Венесуэле погиб глава региональной обороны

05:03

"Нафтогаз Украины": Россия готовится к новой войне

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

С Элиной Быстрицкой простятся на сцене Малого театра

С Элиной Быстрицкой простятся на сцене Малого театра

1 час назад
Недопущение ядерной войны: МИД РФ прокомментировал молчание США

Недопущение ядерной войны: МИД РФ прокомментировал молчание США

7 минут назад
Путин и Си обменялись подарками

Путин и Си обменялись подарками

47 минут назад
С ног на голову: Украина в ООН попыталась обвинить Россию в "ползучей аннексии"

С ног на голову: Украина в ООН попыталась обвинить Россию в "ползучей аннексии"

3 часа назад
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

2 часа назад
Савченко удивила сравнением российских и украинских тюрем

Савченко удивила сравнением российских и украинских тюрем

2 часа назад
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

1 час назад
Трамп предложил всем отказаться от ядерного оружия

Трамп предложил всем отказаться от ядерного оружия

2 часа назад
Бронепоезд Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока

Бронепоезд Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока

3 часа назад
Путин: никакие разногласия не перечеркнут нашу общую ответственность за будущее Евразии

Путин: никакие разногласия не перечеркнут нашу общую ответственность за будущее Евразии

4 часа назад
Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

6 часов назад
В Еврокомиссии рассказали, что необходимо для получения шенгенской визы на 5 лет

В Еврокомиссии рассказали, что необходимо для получения шенгенской визы на 5 лет

6 часов назад
"Профессия - лесовор. Часть 3". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Профессия - лесовор. Часть 3". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

24.04.2019 22:42
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
МВД подсчитало россиян, переехавших в Крым

МВД подсчитало россиян, переехавших в Крым

14 минут назад
Водитель Infiniti ловко убежал от группы захвата в Красноярске

Водитель Infiniti ловко убежал от группы захвата в Красноярске

15 минут назад
Погода на выходные: равновесие восстановится

Погода на выходные: равновесие восстановится

17 минут назад
Напавшему на офис микрозаймов налетчику предложили оформить кредит

Напавшему на офис микрозаймов налетчику предложили оформить кредит

19 минут назад
Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений

Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений

1 час назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

1 час назад
Из Марокко России выдали дагестанского боевика

Из Марокко России выдали дагестанского боевика

1 час назад
Получили передышку: как рынок жилья в России переживет переход на эскроу-счета

Получили передышку: как рынок жилья в России переживет переход на эскроу-счета

1 час назад
Президент утвердил новый метод оценки эффективности глав регионов

Президент утвердил новый метод оценки эффективности глав регионов

2 часа назад
Не по фэншую: блогер заплатит 30 тысяч долларов за критику здания Захи Хадид

Не по фэншую: блогер заплатит 30 тысяч долларов за критику здания Захи Хадид

2 часа назад
"Холдинвестбанк" лишился лицензии. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 мая

"Холдинвестбанк" лишился лицензии. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 мая

2 часа назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

2 часа назад
Опубликованы качественные изображения и видео "iPhone 11"

Опубликованы качественные изображения и видео "iPhone 11"

2 часа назад
Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз

Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз

2 часа назад
Символы теннисного Уимблдона признаны "вредной едой"

Символы теннисного Уимблдона признаны "вредной едой"

3 часа назад
Шесть красноярских кадетов госпитализированы с расстройством желудка

Шесть красноярских кадетов госпитализированы с расстройством желудка

3 часа назад
Три миллиона должников не смогут отдыхать за границей на майских каникулах

Три миллиона должников не смогут отдыхать за границей на майских каникулах

4 часа назад
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

4 часа назад
Кубок Стэнли. Дубль Тарасенко принес победу "Сент-Луису" в матче с "Далласом"

Кубок Стэнли. Дубль Тарасенко принес победу "Сент-Луису" в матче с "Далласом"

4 часа назад
На Кубани ликвидирована крупная нарколаборатория

На Кубани ликвидирована крупная нарколаборатория

4 часа назад
Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной

Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной

5 часов назад
Конец секретности: ЦРУ завело аккаунт в Instagram

Конец секретности: ЦРУ завело аккаунт в Instagram

5 часов назад
Черевченко о победе над "Спартаком": много эмоций забрала эта игра

Черевченко о победе над "Спартаком": много эмоций забрала эта игра

5 часов назад
В хлебе обнаружена опасная добавка

В хлебе обнаружена опасная добавка

6 часов назад
Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен

Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен

6 часов назад
"Нафтогаз Украины": Россия готовится к новой газовой войне

"Нафтогаз Украины": Россия готовится к новой газовой войне

7 часов назад
Писатель Дмитрий Быков: причиной моей госпитализации стало отравление

Писатель Дмитрий Быков: причиной моей госпитализации стало отравление

7 часов назад
Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники

Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники

12 часов назад
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

22.04.2019 12:35