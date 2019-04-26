Водитель Infiniti ловко убежал от группы захвата в Красноярске

Провалом закончилась попытка бойцов СОБРа задержать водителя Infiniti QX56 посреди проезжей части в Красноярске — мужчина скрылся с места, а затем бросил дорогостоящую машину на тротуаре и пешком отправился в торговый центр. Неудачная операция попала в объективы нескольких камер.

Инцидент произошел около часа дня 24 апреля на улице 78-й Добровольческой Бригады. На кадрах видно, как к стоящему в пробке белому кроссоверу подъезжает микроавтобус, из салона которого выпрыгивают четыре бойца Росгвардии. Несмотря на стремительность действий, вытащить водителя из-за руля им не удалось — владелец авто сдал назад, протаранив легковушку, а затем рванул вперед, обогнул микроавтобус и начал набирать скорость.

На ближайшем перекрестке он не стал дожидаться зеленого сигнала светофора, проехал через парковку и остановился посреди тротуара. Первой салон покинула пассажирка Infiniti, за ней последовал и водитель — они двинулись в сторону ТЦ "Оптима". Группа захвата добралась до места примерно через минуту, но сообщений о задержании подозреваемого не поступало.