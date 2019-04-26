Мини-футбол. В Алма-Ате пройдет Финал четырех Лиги чемпионов

В казахстанской Алма-Ате в ближайший уикенд будет разыгран главный приз европейского мини-футбола (футзала). Местный "Кайрат" на правах хозяина поля принимает в Финале четырех Лиги чемпионов испанские "Интер" и "Барселону", а также португальский "Спортинг".

В полуфиналах турнира сыграют действующий обладатель титула "Интер" и "Спортинг", а также "Кайрат" – "Барселона". Затем победители этих встреч сыграют в финале. Напомним, что представитель России клуб "Газпром-Югра", который выигрывал турнир в 2016 году, выбыл из нынешних соревнований на групповом этапе.