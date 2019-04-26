Медики сообщили о состоянии пострадавших в страшной аварии у села Кафтанчиково

Медики сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП на федеральной трассе возле села Кафтанчиково. Одного пациента выписали из больницы. Главный врач БСМП Олег Попадейкин сообщил, что 40-летний мужчина сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Он продолжит проходить лечение амбулаторно, передает ГТРК "Томск".

Известно, что трое пациентов в настоящий момент проходят лечение в травматологическом отделении Томской городской больницы. По последней информации, состояние 18-летнего парня оценивают как среднетяжелое, а пациент 25 лет находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавшую в аварии девушку недавно перевели из отделения реанимации. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, страшная авария произошла возле села Кафтанчиково 18 апреля. На федеральной трассе столкнулись "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибли три человека.