Арестован начотдела подразделения ФСБ Кирилл Черкалин

По подозрению в особо крупном взяточничестве взят под стражу глава отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Кирилл Черкалин. Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Пока санкция заключения под стражу действует два месяца.

Обвинение работавшему в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Черкалину пока не предъявлено. Его подозревают сразу по нескольким эпизодам получения взяток в особо крупных размерах. Уголовное дело расследуется по статье 290 Уголовного кодекса России, сообщает "Интерфакс".

Кирилл Черкалин курировал банковский сектор. Совместно с ним по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах задержаны экс-сотрудники управления по борьбе с экономпреступностью Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

В 2018 году в России получило резонанс дело о расследование деятельности экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Только для изъятия у него из квартиры валюты потребовалась "ГАЗель". С сентября 2016 года Захарченко был арестован. В конце мая 2018 года из вещдоков при перевозке пропали 44 ящика с валютой на три миллиона евро.