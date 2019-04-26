"Я не люблю распутывать узлы": Элина Быстрицкая. Не только Аксинья

Элина Быстрицкая. Ее имя у поклонников ассоциируется, прежде всего, с родным для великой актрисы Малым театром и ролью казачки Аксиньи в классике отечественного кинематографа – "Тихом Доне" Сергея Герасимова.

Ее не стало 26 апреля 2019 года. Актрисе был 91 год. Творчеству Элины Быстрицкой было посвящено немало публикаций в прессе, о ней были сняты документальные фильмы – такие, как "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи".

Сохранилось и немало интервью и репортажей об актрисе, чья жизнь была насыщена не только творчеством, в котором она поднялась на высший пьедестал, но и испытаниями – начиная с Великой Отечественной войны, непростых перипетий в личной жизни и вплоть до последних лет, когда Элина Авраамовна стойко переносила состояние нездоровья.

Однако в памяти поклонников она останется навсегда царственной, благородной Дамой, перед красотой и талантом которой невозможно не склонить голову.

И, конечно, те, кого интересовало творчество Элины Быстрицкой, будут вспоминать ее не только по ролям в театре и кинематографе.

Она читала стихи, от которых захватывало дух. Сохранилась съемка 2004 года: Элина Быстрицкая читает стихи Юлии Друниной.

В название передачи вынесена строчка, которая, вероятно, была близка не только поэтессе Друниной, но и актрисе Быстрицкой: "Я не люблю распутывать узлы"...



Она пела. Правда, как рассказывала актриса в интервью, запеть на публику она решилась только после 80 лет. До этого актрису не отпускало замечание Людмилы Зыкиной, которая однажды сказала Быстрицкой, что пение – это "не ее".

Те, кто слышал романсы в исполнении Элины Авраамовны, вряд ли согласятся с этим замечанием Зыкиной: зрители всегда восторженно принимали и эти выступления Элины Быстрицкой.



Что же касается песен военных лет, то исполненные Быстрицкой-фронтовичкой, они звучат напрямую как голос из тех далеких и страшных лет Великой Отечественной.



Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.