Киев учредил "языковое гестапо"

Новый закон, который предписывает пользоваться только украинским языком практически везде, в Крыму назвали "языковым гестапо". "Мы сумели защитить своих граждан от лингвистических "докторов Менгеле", — заявил агентству РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Представители России при ОБСЕ, в свою очередь, считают, что принятие нового закона об украинском языке — это нарушение международных правовых обязательств Киева и подрыв Минских соглашений.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно этому документу, использование любых других языков может быть приравнено к попытке "свержения государственного строя".

Более того, появятся специальные инспекторы, которые будут следить за соблюдением этого закона: посещать заседания в органах госуправления, требовать любые документы для проверки.

Правда, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что правительство страны делает все, чтобы закон выполнялся толерантно и позитивно.