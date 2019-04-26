Местом проведения Дрезденского оперного бала впервые выбран Петербург

Местом проведения Дрезденского оперного бала впервые выбран Санкт-Петербург. Уже названа дата, которую любители оперы могут отметить в своем календаре — это 31 августа. Подробности будущего праздника озвучил врио губернатора Петербурга Александр Беглов и худрук бала Ханс-Йоахим Фрай.

Сообщается, что масштабное мероприятие состоится сразу на нескольких площадках города. Сам бал пройдет в Филармонии. В Михайловском театре прозвучат оперные арии в исполнении мировых звезд. Не останутся в стороне и те, кто не сможет попасть внутрь. На площади Искусств будет вестись трансляция происходящего.

У оргкомитета праздника впереди еще много хлопот, в том числе особое внимание будет уделено безопасности и освещению событий в СМИ.

Первый Дрезденский оперный бал состоялся в 2006 году, когда Саксония отметила свое восьмисотлетие, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".