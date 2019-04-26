Керлинг. Россияне сыграют с Испанией на чемпионате мира в дабл-миксте

В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Сборная России в составе Анастасии Москалевой и Александра Еремина в первом раунде плей-офф встретится с представителями Испании.

Другие пары на стадии 1/8 финала мирового первенства в дабл-миксте составили: Швеция – Новая Зеландия, Норвегия – Чехия, Венгрия – Япония, Австралия – Швейцария, Канада – Финляндия, Эстония – Шотландия, Англия – США.