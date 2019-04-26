В Нижегородской области монумент героям ВОВ покрасили в розовый цвет

Странное дизайнерское решение применили подрядчики, взявшиеся отреставрировать ко Дню Победы Стену Героев – монумент, воздвигнутый в память о жителях города Кулебаки, ставших Героями Советского Союза.

В ходе ремонта часть памятника была выкрашена в розовый цвет. Озадаченные горожане возмутились итогами работ, а один из них даже записал обращение к администрации с призывом навести порядок.

В итоге монумент был приведен в пристойный вид.

Стена Героев, открытая 9 мая 2000 года, является частью городского мемориального комплекса на площади Победы.