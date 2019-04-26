После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

Кристина Кузьмина думала, что Дмитрий Месхиев пригласил в ресторан, чтобы поговорить о недавнем разводе с ее подругой, но режиссер сделал актрисе предложение.

Первые годы совместной жизни, вспоминает Кристина в "Судьбе человека", были радужными. Но потом случилась страшная трагедия: их сын умер в роддоме, не прожив и трех дней.

Актрисе говорит, что ей ребенка даже не показали, она не знает, кто хоронил малыша, и у нее даже нет справки о его смерти.

После этого Кузьмина собиралась отдать всю себя профессии и не думать о ребенке, но через пять лет после той трагедии забеременела, и в семье Кристины и Дмитрия родилась дочь Агриппина.

Однако, вопреки ожиданиям, это не скрепило их брак. В семье все чаще случались ссоры и даже драки – в прессе в те годы писали, что Кузьмина и Месхиев подрались в самолете. Когда же Кристина узнала, что у мужа есть другая женщина, то брак рухнул окончательно.

Супруги развелись, но еще долго актриса судилась с бывшим мужем, чтобы забрать себе дочь.

Примерно в это же время настигло Кристину и еще одно тяжелое испытание: она узнала, что больна раком. Тогда, вспоминает актриса, она решила, что будет стараться выжить ради своей маленькой дочки.

С онкологическим заболеванием Кузьмина борется уже пять лет. В прошлом году, когда произошел рецидив болезни, вдруг рядом оказался Дмитрий Месхиев.

Актриса говорит, что за последние год они наладили отношения и стали очень близкими людьми. "Дима не предал меня и помог. Мы с ним как брат с сестрой", – признается Кристина.

Не подумывает ли она, чтобы вернуться к бывшему мужу и начать все с нуля? Правда ли, что при первом знакомстве режиссер не утвердил ее на главную роль в фильме "Принцесса и нищий" и завел интрижку с ее подругой? Когда пришло осознание, что они хотят быть вместе? Почему Кристина ушла из модельного бизнеса? И что держит Кузьмину в ее борьбе с онкологическим заболеванием?

Об этом Кристина Кузьмина рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".