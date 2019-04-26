"ПОРА" предлагает создать базу языков коренных народов Севера

Координатор программ Проектного офиса развития Арктики ("ПОРА") Александр Стоцкий принял участие в Постоянном форуме по вопросам коренных народов ООН. В Нью-Йорке познакомились с проектом "ПОРА" по разработке письменности энецкого языка, а также обсудили инициативу по созданию электронной базы данных языков коренных малочисленных народов российской Арктики.

В ООН были представлены результаты совместного проекта "ПОРА" и Сибирского федерального университета по разработке письменности для языка энцев — коренного народа Севера, проживающего на полуострове Таймыр. Энцы — самый малочисленный коренной народ России. По данным Всероссийской переписи 2010 года, его численность составила всего 227 человек. Еще недавно энцы были последним народом российской Арктики, у которого не было единого варианта письменности. В настоящий момент все готово для юридического закрепления единого варианта энецкого языка: разработаны оптимальный алфавит и наиболее органичный способ записи звуков и слов, зафиксированы лексические нормы. Букварь энецкого языка уже используется в работе с детьми по методу "языкового гнезда".

Дальнейшее развитие проекта может быть связано с его цифровизацией — созданием и распространением через Интернет материалов об энецкой культуре, письменных источников на энецком. В качестве первого шага в этом направлении на базе сайта intelsiberia.com начата работа виртуальной образовательной платформы для преподавателей родных языков Таймыра. Цифровизация языков малочисленных народов может стать важным шагом по сохранению их культурного наследия.

На форуме ООН координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий предложил создать электронную базу языков коренных малочисленных народов российской Арктики. Ресурс позволит разместить в открытом доступе словари, пособия, художественную литературу и другие источники о языках и на языках народов Севера. Инициативу поддержал глава российской делегации, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Со своей стороны, Проектный офис развития Арктики готов участвовать в создании базы данных в рамках грантовой программы.

По мнению Александра Стоцкого, необходимо познакомить мир с северными языками с помощью digital-инструментов:

"Сегодняшний день предлагает очень интересные возможности для «оцифровки» языков малочисленных народов. Безусловно, основой для сохранения каждого языка должны быть создание единого варианта письменности, написание словарей и книг. Эти источники должны быть доступны любому человеку, для чего мы и предлагаем создать специальную базу данных. Но не менее важно оживить язык с помощью современных компьютерных технологий. Это могут быть YouTube-уроки, комиксы, компьютерные игры или VR-реальность".

XVIII сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов Экономического и социального совета ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) проходит в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая 2019 года. Тема мероприятия в этом году — "Традиционные знания: обретение, передача и защита". Задача форума — найти способы сохранить традиционные знания коренных народов Земли и передать их следующим поколениям.