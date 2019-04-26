Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца
Бразильская спортсменка Джойс Вьера, профессионально занимающаяся смешанными единоборствами, дала жесткий отпор сексуальному извращенцу, который на пляже Рио-де-Жанейро пытался продемонстрировать ей непристойности. Девушка атаковала маньяка и заставила его ретироваться.
"Мне очень хочется, чтобы он сел в тюрьму, — цитирует Вьеру издание Daily Mirror. – Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это могло закончиться проблемами для целой семьи, потому что это травмирует. Такие вещи отравляют жизнь".
MMA fighter speaks out after punching man who 'performed sex act' during photo shoot https://t.co/pXWaujR8Ms pic.twitter.com/GLK7IsIbGf— Mirror Fighting 🥊 (@MirrorFighting) 26 апреля 2019 г.
Девушка-боец пояснила журналистам, что незнакомый мужчина "изображал перед ней некое подобие полового акта", из-за чего она получила психологическую травму: "Почти неделю я просыпалась с этой сценой перед глазами. И я хочу дать делу максимальную огласку. Я впервые сталкиваюсь с харрассментом, но многие страдают от сексизма каждый день".
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