Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца

Бразильская спортсменка Джойс Вьера, профессионально занимающаяся смешанными единоборствами, дала жесткий отпор сексуальному извращенцу, который на пляже Рио-де-Жанейро пытался продемонстрировать ей непристойности. Девушка атаковала маньяка и заставила его ретироваться.

"Мне очень хочется, чтобы он сел в тюрьму, — цитирует Вьеру издание Daily Mirror. – Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это могло закончиться проблемами для целой семьи, потому что это травмирует. Такие вещи отравляют жизнь".

