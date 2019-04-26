В больницу на вертолете: в Хабаровском крае на геолога напал медведь

Сотрудник геолого-разведывательной станции находился в 40 километрах от ближайшего населенного пункта — деревни Киран, расположенной в Тугуро-Чумиканском районе, когда на него напал медведь.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошел вчера, 25 апреля, вдали от дорог. Животное крепко потрепало мужчину, и для его спасения был послан вертолет.

Сотрудники МЧС в сопровождении двух врачей, оказавших пострадавшему первую помощь и следивших за его состоянием, на вертолете Ми-8 за 9 часов преодолели около 2 тысяч километров и доставили мужчину сегодня утром в Хабаровск, где его ждала бригада скорой.

В настоящее время геолог находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.