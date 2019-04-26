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26 апреля 201915:17

Путин и Медведев выразили соболезнования родным Быстрицкой

Global Look Press

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Быстрицкая обладала редким обаянием и многогранным талантом, который щедро дарила людям. Она с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны.

"Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой! Мы навсегда сохраним добрую память об Элине Быстрицкой", — отметил Путин.

Свои соболезнования выразил также премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал ее блистательной актрисой. По его словам, она являлась ярким примером истинного служения искусству.

"Это большая утрата для российского искусства, для родных, близких, для всех нас. Более полувека выходя на сцену родного Малого театра или играя в кино – она восхищала и очаровывала каждой своей работой", — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Элина Авраамовна Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 29 апреля в Малом театре. Как сообщили РИА Новости в театре, гражданская панихида пройдет на основной сцене театра и продлится с 12 до 13 часов. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье военного врача. Во время войны работала в госпитале. В 1947 году закончила медицинский техникум. Потом по настоянию отца она поступила в педагогический институт, но уже через год бросила и поступила в театральный.

Работала в театре в Вильнюсе и в Московском драматическом театре им.Пушкина. В 1958 году Быстрицкая пришла в Малый театр и служила там до конца жизни. Также она снялась в фильмах "Неоконченная повесть", "Добровольцы", "Все остается людям" и других. Ее звездной ролью стала Аксинья в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова.

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