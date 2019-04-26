В Москве загорелся университет имени Губкина

Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара. Из окон здания на Ленинском проспекте, как видно на сделанных очевидцами кадрах, валит густой черный дым.

Огонь, по предварительным данным, вспыхнул около двух часов дня на шестом этаже в левом крыле университета, где расположены лаборатории. На кадрах видно, что пожарные пытаются с земли бороться с огнем, но безуспешно.

Перед зданием РГУ собралась толпа из преподавателей и студентов, обсуждающих, как скоро они смогут вернуться к занятиям.

"Там еще неделю будет вонять", — слышится из толпы.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает "Интерфакс". Огонь охватил 30 квадратный метров площади. ТАСС уточняет, что спустя полчаса пожар был локализован.