Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

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Сегодня мы рассказываем о трехлетней Лизе Потаповой из Нижнего Новгорода.

У девочки сразу два тяжелых заболевания: врожденная гидроцефалия и ДЦП. Когда Лизе было четыре месяца, ей сделали операцию: установили шунт, который помогал удалять лишнюю жидкость из головного мозга. Но со временем шунт перестал работать, состояние Лизы заметно ухудшилось, гидроцефалия вновь прогрессирует. Необходима срочная операция по установке программируемого шунта. Но родители девочки не в состояние ее оплатить.

Из письма Анны Потаповой, мамы Лизы:

"Лиза родилась преждевременно, слабенькой, на третьи сутки у нее случилось кровоизлияние в мозг. Как следствие, у дочки развилась гидроцефалия – скопление жидкости в головном мозге. Поскольку произошло также поражение центральной нервной системы, Лизе поставили второй диагноз: ДЦП. Полтора месяца назначенное лечение не давало результатов, гидроцефалия прогрессировала, внутричерепное давление не удавалось нормализовать. В четырехмесячном возрасте в Нижегородской областной детской клинической больнице (НОДКБ) дочке установили шунт для оттока жидкости из головного мозга. Поначалу состояние Лизы улучшилось. Но в ноябре прошлого года начались приступы судорог, в феврале они усилились. Врачи предположили: что-то не в порядке с шунтом. После обследования стало понятно, что шунт сместился. Врачи считают, что его необходимо заменить новым, и более совершенным – программируемым. Но такой шунт и операция по его установке из госбюджета не оплачиваются, поэтому мы вынуждены обратиться к вам. Помогите, пожалуйста, спасти дочку!"

Для спасения Лизы Потаповой не хватает 318 875 руб.

Заведующий отделением нейрохирургии НОДКБ Виктор Земляникин (Нижний Новгород): "Лиза была прооперирована по поводу постгеморрагической внутренней прогрессирующей гидроцефалии, в ходе операции девочке установили шунт. В настоящее время по результатам мультиспиральной компьютерной томографии головного мозга выявлена дисфункция шунта. Имплантация программируемого шунта позволит корректировать внутричерепное давление и улучшить качество жизни девочки".

Внимание!

Цена шунтирующей системы 450 566 руб.

64 711 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород".

66 980 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 318 875 руб.

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ

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