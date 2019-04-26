"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

В Пекине открылся форум "Один пояс — один путь". Это масштабный проект Китая по продвижению международных торгово-инвестиционных проектов. Форум проходит уже второй раз, на него съехались представители 37 государств. На открытии выступил Владимир Путин, который отметил, что китайская концепция соответствует актуальным принципам построения отношений между государствами. Российский президент подчеркнул, что наша страна готова предпринять усилия для сотрудничества на всем Евразийском континенте.

Это масштабный проект, охватывающий десятки стран. Не случайно и форум в Китае называют событием мирового масштаба. Новые транспортные коридоры, современная инфраструктура, но дух и философия древнего Шелкового пути. И именно от России с ее территорией во многом зависит будущее этой глобальной инициативы.

"Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всем Евразийском континенте. Важно выработать эффективный ответ на риски, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные и предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны", — говорит президент России Владимир Путин.

Пример успешной интеграции — Евразийский экономический союз, который сейчас вместе с Россией сообща строят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. И ЕврАзЭсу с Пекином по пути — Китай там называют ключевым единомышленником. Пекин приобретает все больший вес в глобальной экономике.

Книжный уголок международного пресс-центра: Си Цзиньпин на обложке, работа переведена на несколько языков — есть, конечно, и русская версия. Литература на самые разные вкусы — от китайской кухни до путеводителя по Пекину.

Изречения китайских мыслителей и сегодня становятся фундаментом построения экономических отношений.

"Как гласит китайская мудрость, вмещая реки со всеми притоками, море бывает безграничным и бездонным", — отмечает Си Цзиньпин, председатель КНР.

Предложение возродить знаменитый Великий шелковый путь на новой основе председатель КНР сформулировал в 2013 году в Казахстане. И там инициативу сразу поддержали, напоминает Нурсултан Назарбаев.

"Несмотря на политические противоречия, санкции, торговые войны, рост объема торговли в рамках инициативы растет и уже составляет 5 триллионов долларов или 1/3 часть от общемировой торговли", — сообщил Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана.

Формат "Один пояс — один путь" — это еще и научный потенциал. Владимир Путин становится почетным доктором университета Цинхуа, одного из самых известных в Китае. Символ особых отношений, учитывая, что председатель КНР и сам здесь учился.

"Не теряйте ни одной минуты, ни одной секунды вашего времени пребывания в стенах университета. Берите все самое лучшее, смотрите в будущее и способствуйте, как делаем сегодня мы, развитию отношений между нашими странами", — напутствовал Владимир Путин студентов.

"Для меня лично Владимир — самый близкий друг, он вносит вклад исторического значения во взаимодействие между нашими странами. Я дорожу нашей искренней дружбой", — заявил Си Цзиньпин, председатель КНР.

О масштабах сотрудничества многое говорит статистика. Как отмечает Путин на переговорах, товарооборот стремительно растет и уже достиг 108 миллиардов долларов. Продолжение разговора — в русском ресторане, где заранее все готово к приему гостей. После обсуждения межгосударственных отношений — обмен подарками.

- Я знаю, вы любите лошадей.

Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки "Легендарный скакун на Великом шелковом пути" и столовое серебро пекинской гостиницы "Дружба" с символами Древнего Китая. Президент России в свою очередь преподнес плакат 1956 года, посвященный строительству участка Транссиба до Пекина.

Форум в столице Китая — возможность пообщаться с лидерами разных стран. С президентом Азербайджана Владимир Путин обсудил развитие бизнеса и торговли.

"Мы создали даже специальный механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. И, на мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается", — говорит президент России Владимир Путин.

"Очень большой интерес со стороны бизнес-кругов работать вместе. Уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня", — отвечает Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

Разговор на русском языке и с президентом Сербии. Экономические связи двух государств активно развиваются.

"С теплотой вспоминаю гостеприимство, оказанное мне и нашей делегации в ходе визита в Белград 17 января. Проведенные тогда переговоры способствовали расширению нашего взаимодействия", — отмечает президент России Владимир Путин.

"Сегодня Великая пятница. Желаю вам радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи нашего братскому русскому народу", — говорит Александр Вучич, президент Сербии.

Свидетельство многовекторности политического диалога — беседа президента России со своим египетским коллегой. По словам Путина, Египет надежный партнер, причем, не только в контексте Ближнего Востока — экономические показатели тоже растут.