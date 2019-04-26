Pepsi подала в суд на фермеров, которые выращивают картошку для чипсов Lay's

Корпорация PepsiCo подала в суд на четырех индийских фермеров, которые якобы незаконно выращивают сорт картофеля, права на который принадлежат компании. Из него делаются чипсы Lay's, сообщает CNN.

В иске говорится о сорте картофеля FC5. Помимо него, в производстве чипсов используется также картошка Atlantic и FC3. В отличие от обычных сортов, в них содержится меньше воды и сахара, что снижает расходы на переработку, а также позволяет чипсам сохранять фирменный золотистый цвет.

Сотрудники PepsiCo отмечают, что четыре индийских фермера не входят в число тех, кому официально разрешено выращивать "брендированный" сорт картофеля. От каждого из них компания требует компенсацию в размере 143 тысяч долларов.

Представители профсоюзов направили письмо индийскому правительству с призывом защитить фермеров. Правозащитники отмечают, что по местным законам те имеют права выращивать и продавать любой картофель, даже если он защищен авторским правом.