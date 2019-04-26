Уроки репетитора-садиста оценили по УК

Хорошевский суд избирает меру пресечения студенту консерватории Мгеру Махсудяну, который издевался над своей маленькой ученицей. Следственный комитет ходатайствует об аресте.

Начинающего репетитора задержали после того, как в полицию попала видеозапись его уроков. Он бил и оскорблял свою подопечную. Камеру в комнате установили родители, чтобы проверить жалобы дочери. Увиденное привело их в шок, и они обратились в правоохранительные органы.

На допросе пианист заявил, что действовал жестко исключительно в воспитательных целях. Но эти методы следователи оценили по Уголовному кодексу — статья "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.