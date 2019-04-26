Самолет "Аэрофлота", летевший в Москву, аварийно сел в Риге

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Известно, что экипаж самолета передал диспетчеру сигнал о необходимости возвращения на землю из-за разгерметизации.

По предварительной информации, в результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.