"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

Самую активную агентурную сеть на территории Соединенных Штатов развернула китайская разведка. Сбор информации идет через шпионов, государственные и якобы частные компании, студентов и даже ученых, заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей.

Ни одна другая разведка не представляет такой угрозы для безопасности США, как китайская, цитирует агентство "Интерфакс" главу ФБР. Особенно опасен экономический шпионаж, добавил он.

Рей отметил необычные способы добычи разведданных, которыми пользуется Китай. Так, например, спецслужбы из Поднебесной могут одновременно использовать хакеров, инвестировать средства и заниматься корпоративным поглощением.

Россия, по мнению директора ФБР, — тоже серьезная угроза. Она пытается влиять в киберпространстве: через соцсети и пропаганду. Повышенная активность российских спецслужб наблюдалась во время выборов президента США в 2016 году.

"Злонамеренное иностранное влияние", так Кристофер Рей назвал действия российских разведчиков, продолжается до сих пор.