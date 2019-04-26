Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

Художник-постановщик Валерий Филиппов скончался на 81-м году жизни.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали Союзе кинематографистов РФ.

Он родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959 году окончил Московскую художественную школу (института имени В. Сурикова при Академии Художеств СССР), а в 1965 году художественный факультет ВГИК. С 1967 года трудился художником-постановщиком на киностудии "Мосфильм".

Отмечается, что Валерий Николаевич, который был народным художником России и лауреатом Государственной премии СССР участвовал в создании многих картин, вошедших в золотой фонд отечественного кино — "Братья Карамазовы", "Суета сует", "Коней на переправе не меняют", "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх", "Сохранившие огонь", "Адъютант его превосходительства" и многих других.

Госпремией Филиппов был награжден в 1989 году за фильм "Холодное лето пятьдесят третьего". Его работы многократно выставлялись на художественных выставках, его произведения находятся в коллекциях российских музеев, а также в частных собраниях в России и за рубежом.