"Турецкие друзья" разочаровали Лаврентьева

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев выразил разочарование, что Турции и умеренной сирийской оппозиции не удалось очистить Идлиб от террористов.

"То, что террористам удалось установить контроль над большей частью этой территории, конечно же, вызывает много вопросов и большое наше разочарование", — указал он, выступая перед журналистами в Нур-Султане.

Лаврентьев напомнил, что сейчас более 90% территории Идлиба контролирует террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). "Это фактически "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) переформатированная", — подчеркнул спецпредставитель президента РФ, передает "Интерфакс".

Он также пообещал, что борьба с террористами будет продолжена, и режим прекращения огня на эти группировки не распространяется.