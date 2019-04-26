Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

Камера наблюдения, установленная у подъезда жилого дома, расположенного на проспекте Авиаторов Балтики в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, запечатлела момент задержания насильника.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в минувшую среду. 24 апреля, 31-летний приезжий из Средней Азии набросился на 17-летнюю девушку, зашедшую в подъезд и поднимавшуюся на этаж, где располагается ее квартира.

Нападавший сбил свою жертву с ноги и попытался изнасиловать.

К счастью, на помощь девушке пришли местные жители. Несколько человек скрутили мигранта и выволокли его на улице, где принялись избивать.

Через некоторое время к месту инцидента подоспели сотрудники правоохранительных органов, задержавшие несостоявшегося насильника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование несовершеннолетней".