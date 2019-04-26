Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

Сотрудники ФСБ и полицейские в Нальчике предотвратили резонансный теракт с использованием самодельного взрывного устройства и задержали боевика группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в ФСБ.

Отмечается, что задержанный боевик входил ранее в состав так называемой "баксанской" бандитской группы и занимался изготовлением самодельных бомб, которые использовались в 2010 году при нападении на Баксанскую ГЭС и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарской республики в 2009-2012 годах.

После уничтожении банды боевик связался с кураторами в Сирии, откуда получил инструкции на проведение террористической акции в КБР.

У задержанного изъято самодельное взрывное устройство и литература экстремистского характера.

Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Продолжаются оперативно-розыскные действия.