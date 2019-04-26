Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 апреля 201916:42

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Вконтакте/Татьяна Токар

В Красноярске на заводе "Красмаш" возник пожар. Предприятие производит ракетно-космическую технику, в том числе продукцию для оборонного комплекса страны.

Инцидент произошел сегодня вечером, 26 апреля. Очевидцы говорят, что слышали несколько взрывов, прозвучавших со стороны загоревшегося здания.

 

По информации местного отделения МЧС, пожар возник в верхней части корпуса №90. На его тушение отправлено 38 человек и 9 единиц техники.

 

В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.

Помимо холодильников "Бирюза" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Для Олимпиады 2014 предприятие изготавливало факелы.

Сейчас

16:43

Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

16:10

Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

15:29

Песков оценил заявление Трампа об отказе от ядерного оружия

14:47

В Москве загорелся университет имени Губкина

13:38

ЦБ не стал корректировать ключевую ставку

12:47

Арестован начотдела подразделения ФСБ Кирилл Черкалин

12:38

Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Медведев выразили соболезнования родным Быстрицкой

Путин и Медведев выразили соболезнования родным Быстрицкой

1 час назад
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

18 минут назад
Песков оценил заявление Трампа об отказе от ядерного оружия

Песков оценил заявление Трампа об отказе от ядерного оружия

1 час назад
"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

39 минут назад
"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

33 минуты назад
Напугал Гляделкина: полковник Фролов арестован за хищение 490 миллионов

Напугал Гляделкина: полковник Фролов арестован за хищение 490 миллионов

28 минут назад
"Я не люблю распутывать узлы": Элина Быстрицкая. Не только Аксинья

"Я не люблю распутывать узлы": Элина Быстрицкая. Не только Аксинья

3 часа назад
Мария Захарова: Россия исправляет ошибки Запада

Мария Захарова: Россия исправляет ошибки Запада

1 час назад
"Кум Путина" рассказал, как его пытаются "достать"

"Кум Путина" рассказал, как его пытаются "достать"

2 часа назад
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

7 часов назад
Киев учредил "языковое гестапо"

Киев учредил "языковое гестапо"

3 часа назад
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

6 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

21 минута назад
Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

25 минут назад
Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

28 минут назад
"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

38 минут назад
Россияне вышли в четвертьфинал чемпионата мира по керлингу

Россияне вышли в четвертьфинал чемпионата мира по керлингу

50 минут назад
В университете имени Губкина из-за пожара обрушился потолок

В университете имени Губкина из-за пожара обрушился потолок

1 час назад
Зеленский и Гройсман неформально обсудили "мировоззренческие вещи"

Зеленский и Гройсман неформально обсудили "мировоззренческие вещи"

1 час назад
Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

1 час назад
Дамаск не считает, что ИГ разгромлено

Дамаск не считает, что ИГ разгромлено

1 час назад
Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин

Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин

1 час назад
"Спартак" поддержал Кононова и уволил Родионова с Измайловым

"Спартак" поддержал Кононова и уволил Родионова с Измайловым

1 час назад
Уроки репетитора-садиста оценили по УК

Уроки репетитора-садиста оценили по УК

1 час назад
Здравоохранение должно быть комфортным: утвержден новый порядок диспансеризации

Здравоохранение должно быть комфортным: утвержден новый порядок диспансеризации

1 час назад
Рябков сообщил об американском надумывании

Рябков сообщил об американском надумывании

1 час назад
После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

2 часа назад
Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца

Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца

2 часа назад
Отравление арестантов: все московские СИЗО проверят

Отравление арестантов: все московские СИЗО проверят

2 часа назад
Ту-214 облетел американские военные базы

Ту-214 облетел американские военные базы

2 часа назад
Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

2 часа назад
Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

2 часа назад
В Нижегородской области монумент героям ВОВ покрасили в розовый цвет

В Нижегородской области монумент героям ВОВ покрасили в розовый цвет

3 часа назад
ЦБ не стал корректировать ключевую ставку

ЦБ не стал корректировать ключевую ставку

3 часа назад
Василий Лановой стал Героем труда

Василий Лановой стал Героем труда

4 часа назад
Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

4 часа назад
Погода на выходные: равновесие восстановится

Погода на выходные: равновесие восстановится

5 часов назад
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)

В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)

5 часов назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

6 часов назад
Получили передышку: как рынок жилья в России переживет переход на эскроу-счета

Получили передышку: как рынок жилья в России переживет переход на эскроу-счета

6 часов назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

7 часов назад
Опубликованы качественные изображения и видео "iPhone 11"

Опубликованы качественные изображения и видео "iPhone 11"

7 часов назад
Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники

Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники

17 часов назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09