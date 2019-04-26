В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

В Красноярске на заводе "Красмаш" возник пожар. Предприятие производит ракетно-космическую технику, в том числе продукцию для оборонного комплекса страны.

Инцидент произошел сегодня вечером, 26 апреля. Очевидцы говорят, что слышали несколько взрывов, прозвучавших со стороны загоревшегося здания.

По информации местного отделения МЧС, пожар возник в верхней части корпуса №90. На его тушение отправлено 38 человек и 9 единиц техники.

В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.

Помимо холодильников "Бирюза" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Для Олимпиады 2014 предприятие изготавливало факелы.