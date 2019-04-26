Трамп отреагировал на встречу Путина и Кима

Президент США Дональд Трамп "отозвался с похвалой" о заявлениях президента России Владимира Путина по поводу КНДР, сообщает агентство Рейтер.

Путин заявил, что доволен итогами переговоров с лидером Северной Корее Ким Чен Ыном, которые прошли в четверг во Владивостоке. Президент РФ отметил, что Ким Чен Ын настроен, прежде всего, на защиту интересов своей страны и на обеспечение безопасности.

Между тем, Ким Чен Ын на своем бронепоезде уже въехал на территорию Северной Кореи, передает "Интерфакс". На границе России с КНДР в Хасанском районе Приморья северокорейский лидера побывал в Доме российско-корейской дружбы. Этот дом впервые посетил в 1984 году Ким Ир Сен, а позже Ким Чен Ир.