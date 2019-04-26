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26 апреля 201917:30

Появилось видео минирования банкомата "Сбербанка" в Костроме

ВКонтакте/nasha_kostroma

Неизвестные злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении "Сбербанка" в Костроме. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 апреля.

 

В Сети опубликована запись, на которой, как утверждает автор видео, запечатлен момент преступления. Можно видеть, как двое неизвестных около полутора минут совершали манипуляции с терминалом, после чего покинули помещение, на этом запись оборвалась.

По данным РИА Новости, в "Сбербанке" подтвердили факт взрыва и отметили, что отделение временно прекратило обслуживание клиентов. Оно возобновится в следующий понедельник, 29 апреля.

Удалось ли "минерам" добраться до денег – не уточняется.

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