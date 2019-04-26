Эрдогана пригласили посмотреть, как изменился Крым

Крымские татары жду, что президент Турции сможет приехать с визитом в Крым и собственными глазами увидеть перемены, произошедшие на полуострове.

"Мы ждем вас, господин Эрдоган. Ваш визит станет знаковым для двух государств, а для крымско-татарского народа, самая большая диаспора которого проживает в Турции, это шанс укрепить связи с соотечественниками", — сообщил РИА Новости глава крупного общественного крымско-татарского движения "Къырым" (Крым) Февзи Кубединов.

Он отметил, что места компактного проживания крымских татар активно развиваются, Ораза и Курбан байрам широко празднуются в республике и объявлены выходными днями, а в Симферополе строится Соборная мечеть.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана присутствовать на открытии Соборной мечети в Симферополе. Президент Турции отнесся к этой идее положительно. Министерству иностранных дел России поручено продумать возможный формат визита турецкого лидера в Крым.