Высший уровень сложности: появились подробности о пожаре на "Красмаше"

Пожару на территории "Красмаша" был присвоен высший уровень сложности — четвертый ранг, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Площадь пожара, по информации МЧС России, достигла 24 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания. Горит склад, принадлежащий заводу "Бирюса", который изготавливает холодильники. Таким образом, пожар не угрожает производству ракет. Черный цвет дыму придает мазут, находившийся на кровле. Администрация Красноярска сообщает, что предельная допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не достигнута. Однако власти города рекомендуют жителям не открывать окна.

В тушении пожара задействованы почти сто человек, 16 автоцистерн и 5 автолестниц. В настоящее время информации о пострадавших нет. Слухи о взрывах, прозвучавших на территории завода, не подтверждаются.