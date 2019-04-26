Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

Высокопоставленный чиновник мэрии Москвы уже осужден как участник махинации на 490 миллионов рублей, за которую к ответственности сейчас привлекли одного действующего и двух бывших сотрудников ФСБ.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал адвокат Виктор Макаренко – защитник бывшего полковника ФСБ Андрея Васильева.

Суд арестовал вместе с Васильевым также экс-полковника ФСБ Дмитрия Фролова и действующего начальника одного из отделов управления "К" Кирилла Черкалина​​​.

Их обвиняют в том, что в 2011 году они сообщили предпринимателю Сергею Гляделкину о том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности и тот откупился от вымогателей долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

В Басманном суде Макаренко заявил, что его подзащитный лишь организовал две встречи и никакого отношения к предпринимателю не имел.

Юрист подчеркнул, что по заявлению Гляделкина был осужден высокопоставленный чиновник мэрии Москвы, не называя фамилии чиновника.

По мнению следствия Фролов и его сообщники получили не менее 490 миллионов рублей.