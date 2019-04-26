26 апреля 201918:24
"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"
Новейшую платформу "Бумеранг" могут вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-миллиметровым модулем "Кинжал".
Гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий рассказал РИА Новости, что окончательное решение министерство обороны пока не приняло. Сначала модуль должен пройти испытания и быть принят на вооружение. После этого "заказчик решит куда его поставить".
Ранее Красовицкий назвал "Бумеранг" прорывом инженерной мысли, у которого нет прямых конкурентов.
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