США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа

Под новые американские санкции попал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и судья Кэрол Падилья​​​. О внесении их в черный список объявило Министерство финансов США, передает РИА Новости.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов.

С тех пор список ограничительных мер неоднократно расширялся. В частности, в январе 2019 года Вашингтон объявил о санкциях в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. А в апреле распространили ограничения и на Центробанк Венесуэлы, объяснив это тем, что банк играет ключевую роль в сохранении власти президента страны Николаса Мадуро.