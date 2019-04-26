Медведеву предложили способ борьбы с утечкой мозгов

Остановить отъезд молодых ученых за границу можно будет, предоставив им на родине жилье, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев – об этом он заявил на совещании по развитию кадрового потенциала в сфере науки, которое провел премьер РФ Дмитрий Медведев.

Жилье может быть якорем для тех, кто закончил аспирантуру и защитил диссертацию, но этот якорь властями в полной мере не используется. Если ученые демонстрируют хорошие результаты работы, им можно передавать в собственность служебное жилье, считает президент РАН. Еще одно направление – развитие ЖСК для ученых.

Премьер-министр согласился, что квартирный вопрос в этой проблеме – ключевой, сообщает "Интерфакс". Медведев напомнил, что в России есть государственные программы, которых за границей нет, и это может стать конкурентным преимуществом.

Глава правительства поддержал три возможных направления решения проблемы утечки мозгов за границу. Это предоставление молодым ученым жилищных сертификатов, участие их в жилищных программах по развитию фонда ведомственного жилья и развитие жилищных кооперативов.

Премьер попросил юридически проработать все предложения.