На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

В городе Калмунай, который находится в восточной части Шри-Ланки, прогремели три взрыва. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

По другим данным, полицейские и военнослужащие попали под обстрел в ходе рейда по подпольным мастерским, где делали пояса смертников.



Серия терактов на Шри-Ланке произошла на католическую Пасху, 21 апреля. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

По последним данным, погибли более 250 человек, а не 359, как считалось ранее. Еще более 500 получили ранения. Точное число погибших помогла установить экспертиза ДНК.

По данным следствия, в атаках были задействованы девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены, сообщает РИА Новости. По подозрению в причастности к взрывам задержаны около 80 человек.