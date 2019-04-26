Правительство планирует ввести маркировку ценных пород древесины

Обязательную маркировку ценных пород деревьев (дуба, бука и ясеня) планирует ввести правительство России, сообщили сегодня журналистам в пресс-службе аппарата заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.

На заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины речь шла о целесообразности продолжения практики обязательной поштучной маркировки древесины ценных лесных пород. Ожидается, что будет разработано соответствующее постановление правительства РФ, предусматривающее обязательное использование электронных меток.

Как сообщил на совещании руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик, единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней успешно запущена c 1 января 2016 года. Протестированы и готовы к запуску в эксплуатацию дополнения, которые исключают внесение в систему заведомо ложной информации, завершается процесс согласования с ФТС алгоритма обмена данными.

Чтобы закрепить и расширить положительные результаты пилотного проекта в Иркутской области по маркировке партий древесины (от заготовки — до переработки), разработан законопроект, предусматривающий замену действующего сегодня бумажного сопроводительного документа на защищенную электронную карту с обязательным внесением сведений о транспортировке древесины в ЛесЕГАИС.

Как отметил вице-премьер Гордеев, практика показывает, что сопровождение партий древесины электронными картами успешно функционирует и приносит пользу всем участникам процесса, это необходимо внедрять во всех регионах страны — сначала на межрегиональном, а затем и на федеральном уровне.

На совещании был поднят вопрос о необходимости доработки радиоэлектронных меток дальней идентификации (RFID-меток до 10 метров), предложенных Минпромторгом России для поштучной маркировки ценных пород леса. Проведенные в 2018 году испытания таких меток выявили их неполную считываемость, в том числе из-за недостаточной мощности специальных считываемых устройств и "непробиваемого" корпуса вагонных составов.

На совещании также обсуждалась биржевая торговля древесиной, которая должна способствовать прозрачному ценообразованию, повышать уровень госконтроля, налогового и антимонопольного регулирования, с одной стороны, а с другой — быть выгодной бизнесу.