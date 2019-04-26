Пожар на "Красмаше" локализован на 20 тысячах квадратов

Пожарные остановили распространение огня в Красноярске на складе холодильников, расположенном на территории оборонного завода "Красмаш".

Как передает "Интерфакс", об этом проинформировал источник на предприятии, отметив, что возгорание произошло в цеху, где ранее располагался компрессорный завод "Бирюса".

Собеседник агентства отметил, что в данное время цех используется как склад холодильников и боевой техники в горящем здании нет.

Он подчеркнул, что пожар локализован и угрозы переброса пламени на соседние цеха нет.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 20 тысяч квадратных метров.

Возгоранию на предприятии присвоен высший уровень сложности – четвертый ранг. В его ликвидации участвуют почти 100 человек, 16 автоцистерн и 5 автолестниц.

В пресс-службе краевого главного управления МЧС заявили, что погибших и пострадавших во время пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске "нет и не будет".