Отравившиеся московские арестанты принимали метадон

Двое арестантов "Матросской тишины", выживших после отравления, принимали метадон – это вещество обнаружено в их организме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Прокуратура приняла решение отправить в следственные органы материалы проверки для возбуждения уголовного дела.

Результаты экспертизы в отношении умершего арестанта пока не получены.

Ранее стало известно, что трое обвиняемых в "Матросской тишине" отравились неизвестным веществом, которое им передали вместе с продуктами. Один человек скончался, двое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.