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Задержание Марии Бутиной 52 минуты назад
Мария Бутина вернется домой в ноябре
Суд Вашингтона вынес решение по делу Марии Бутиной. Ее признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Приговор — 18 месяцев лишения свободы. При этом она уже провела под стражей 9 месяцев. Находясь за решеткой, Марии пришлось дать признательные показания.
Судья федерального судья Таня Чаткэн полностью встала на позицию обвинения в части приговора Марии Бутиной. Прокуроры просили полтора года. Ровно такой срок тюремного заключения ей в итоге присудили.
Приговор Мария выслушала мужественно. Хотя до этого, когда произносила заключительную речь, голос ее дрожал. Но вряд ли из-за страха, а из-за огромного разочарования. Стоя перед судьей зеленой робе, она вспоминала как приехала в Штаты и как была полна надежд.
"Я приехала в США не по чьему-либо приказу, а с надеждой, — сказала Бутина. — Я хотела получить образование, чтобы работать в международной сфере. У меня три образования, а теперь я — обвиняемая преступница, моя репутация разрушена. Но я совсем не та дьявольская персона, о которой пишут СМИ".
Когда Марию арестовали агенты ФБР в июле прошлого года, американская пресса с подачи стороны обвинения смешали ее с грязью. Ее называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Все это оказалось ложью и в ходе судебного процесса было опровергнуто. Остались обвинения, что Бутина, не регистрируясь иностранным агентом, пыталась наладить контакты с американцами, влияющими на политику. Адвокаты говорят, что трактовка американских властей, кто такой агент столь широка, что попасть под нее могут очень многие.
"Она не шпион, она не была агентом российского правительства, кем-то вроде секретного агента, — подчеркивает адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. — Она была платежным агентом, как, если я куплю вам билет в оперу, я буду вашим агентом по покупке билетов в оперу".
Из девяти месяцев, что Мария за решеткой, три она провела в камере-одиночке, в которой ее держали по 22 часа в сутки, выпуская на ночные прогулки. К тому же грозило многолетнее заключение, и она пошла на сделку со следствием. Адвокаты ожидали, что приговорят ее к уже отбытому в СИЗО сроку и тут же депортируют в Россию. Но в последний момент в деле появилось заключение бывшего шефа контрразведки ФБР Роберта Андерсона, который, не общаясь с Бутиной, заявил о своих оценках, что она сработала в интересах российского правительства. На суде особо и не скрывали, что это дело рассматривают в контексте большой политики.
"Мария не имеет никакого отношения к расследованию Мюллера, — подчеркнул адвокат. — В команде Мюллера знали о Марии, ее деле, они допрашивали ее в рамках сделки со следствием, и, как очевидно, она не фигурировала нигде в отчете Мюллера. На мой взгляд, довольно любопытно, что судья отметила, что все это произошло с ней во время вмешательства России в выборы 2016 года, хотя Мария не имеет никакого отношения к этому. Если бы она имела, то спецпрокурор Мюллер упомянул бы ее имя где-нибудь на 480 страницах своего отчета, но он этого не сделал".
Два года в США искали, но так и не нашли сговор с Россией на высшем уровне. Но поверивших в него столько, что хоть кто-то должен был ответить. И, похоже, это Мария Бутина. Всегда проще найти виноватого, чем разрушать миф.
Телеканалу "Россия 1" удалось связаться с отцом Марии Бутиной — Валерием Викторовичем.
- Как вы можете оценить решение, которое принял суд?
- Это очень тяжелое решение. Гражданина другой страны, студентку подвергают преследованиям и лишению свободы за желание мира и хороших отношений между нашими странами.
- У вас есть какая-то связь с дочерью? Вы знаете, как она отреагировала на решение американской Фемиды?
- У нее нет возможности звонить, у нее нет телефона. Она сможет воспользоваться связью, только когда будет в тюрьме.
- Каковы теперь ваши шаги, что вы намерены предпринять? Будете ли обжаловать решение?
- Сначала надо узнать все нюансы приговора.
- Есть ли еще надежда на смягчение приговора или вера в американское правосудие окончательно подорвана?
- Веры нет. Суд последовал русофобским настроениям правительства США.
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